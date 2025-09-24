24/09/2025
Soldado do Exército de 19 anos é encontrado sem vida no rio Mamoré

Jesuino Gonçalves estava desaparecido desde segunda (22); corpo foi achado a 40 metros do ponto do afogamento

O soldado do Exército Jesuino Gonçalves Martins Ferreira, de 19 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (23) no rio Mamoré, em Guajará-Mirim (RO). Ele havia desaparecido na segunda (22) após se afogar durante um momento de lazer com amigos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo entrou em um buraco no leito do rio no fim da tarde; Jesuino não sabia nadar, foi arrastado pela correnteza e desapareceu. As buscas começaram ainda na segunda, foram interrompidas ao anoitecer e retomadas na manhã seguinte.

Jesuino Gonçalves Martins Ferreira, militar do 6° Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Após mais de seis horas de mergulhos, as equipes localizaram o corpo a cerca de 40 metros do ponto do afogamento. A Perícia esteve no local, e o corpo foi liberado para a funerária, que realizou o traslado para Ji-Paraná (RO), cidade natal do jovem.

Fonte: Corpo de Bombeiros de Rondônia / relatos locais / G1
