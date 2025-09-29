Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”

Carol Nakamura fez a estreia como musa do Salgueiro neste sábado (27/9), na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro e durante o evento de anúncio do time de musas e escolha do samba para o Carnaval de 2026 e conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda. A artista comentou sobre como é estar solteira aos 40 anos e revelou há quanto tempo não beija na boca.

A bailarina afirmou que está solteira e explicou que apesar de não estar envolvida romanticamente com ninguém, está em uma ótima fase profissional: “Eu não tenho saído muito, porque graças a Deus eu tô trabalhando bastante numa fase muito legal da minha vida profissional. Mas assim, do pouco que eu saí, nada de bom aconteceu”, falou.

Carol explicou que apesar da praticidade, não gosta de flertar na internet: “Na rede social tem muito, mas eu não tenho muito hábito, eu respondo as pessoas com carinho sempre que eu consigo. Mas eu não consigo ter intimidade na rede social”.

Solteira desde maio, a musa revelou a última vez que ficou com alguém: “Último beijo a gente tá aqui há, deve ter uns três meses, dois”, revelou. “É possível. É possível. A rua tá suja”, brincou.

“Mas eu acho que ficar solteira aos 40 é diferente de ficar solteira aos 20. A gente acaba ficando mais seletiva, porque a gente se conhece, a gente tá gostando da nossa presença, da nossa solitude. Então eu acho que é muito diferente. Aos 20 você tá mais empolgada, você tá mais frenética, você quer curtir a vida. Não que nos 40 não, mas hoje eu escolho onde eu vou curtir e com quem eu vou curtir”, explicou.