Sonda manda mensagem à Terra a 350 milhões de quilômetros de distância

A Nasa concluiu um marco na história das comunicações espaciais. A sonda Psyche enviou à Terra sua última mensagem a uma distância de 350 milhões de quilômetros, encerrando com sucesso os testes da tecnologia de Comunicações Ópticas no Espaço Profundo, chamada de DSOC.

O experimento, iniciado em 2023, mostrou que é possível transmitir grandes volumes de dados com alta velocidade mesmo em regiões distantes do Sistema Solar.

Durante dois anos de operação, a Psyche enviou 65 sinais a laser e transmitiu 13,6 terabytes de informações, incluindo um vídeo em ultra-alta definição. O feito estabelece um novo padrão para o envio de dados no espaço, com taxas comparáveis às de uma conexão doméstica de banda larga, segundo a agência.

Comunicação mais rápida que o rádio

Hoje, as naves espaciais se comunicam por ondas de rádio, tecnologia confiável, mas limitada em velocidade e capacidade. O DSOC oferece um avanço expressivo ao usar feixes de luz infravermelha, que carregam muito mais informação.

O desafio, porém, está na precisão: os lasers precisam ser direcionados com extrema exatidão para alcançar os receptores na Terra.

Mesmo com essas dificuldades, o sistema se mostrou eficiente. Em uma das transmissões, feita a mais de 30 milhões de quilômetros, a taxa de envio atingiu 267 megabits por segundo. À medida que a distância aumentava, a velocidade diminuía, mas os dados continuaram chegando com qualidade.

Tecnologia para o futuro das missões

Com o encerramento da fase de testes, a Psyche seguirá em direção ao cinturão de asteroides, onde deve estudar um corpo celeste rico em metais. A partir de agora, a sonda usará comunicações por rádio para enviar informações científicas.

Para a Nasa, o sucesso do DSOC abre caminho para novas formas de contato com missões em Marte e além. “A tecnologia desbloqueia descobertas e nos aproxima da Era de Ouro da exploração”, afirmou Sean Duffy, administrador interino da agência, em comunicado.

A expectativa é que, com sistemas baseados em laser, seja possível transmitir vídeos em alta definição e grandes quantidades de dados científicos diretamente de futuras missões tripuladas a Marte.

