Sophia Abrahão revela terapia de casal com Sérgio Malheiros

A atriz Sophia Abrahão contou em entrevista ao Splash que ela e o marido, o também ator Sérgio Malheiros, fazem terapia juntos há anos. O casal está temporariamente afastado pela rotina de trabalhos.

“Nós começamos a fazer terapia com um ano de relacionamento já, porque a gente queria que desse certo. Poderíamos ter se abandonado ao longo desse caminho, por imaturidade, por preocupações com coisas que não fazem sentido”, revelou.

A atriz acrescentou que os dois começaram o relacionamento muito jovens, ela com 21 e ele com 23 anos. “A gente era bem imaturo para muitas coisas. Apesar de trabalharmos desde muito cedo profissionalmente e nos considerarmos maduros, emocionalmente, em termos de relacionamento, a gente teve que dar a mão para o outro para seguir firme.”

Além disso, durante entrevista, a artista contou que só o amor não basta. “Só o amor não sustenta uma relação. São muitas outras coisas. O amor é o centro, mas são muitas outras coisas que a gente está buscando desde o dia 1 consertar.”