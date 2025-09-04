SP: 13% da frota, motos representam 40% dos veículos acidentados

O envolvimento de motos nos acidentes ocorridos na cidade de São Paulo cresceu desde o fim da pandemia. Segundo dados do Infosiga, entre os meses de janeiro e julho deste ano, elas representam 40,5% do total de veículos envolvidos em acidentes na capital paulista, praticamente empatando com o percentual de automóveis (40,7%).

Foram 264 motociclistas mortos no trânsito neste mesmo período — metade (49%) do total de óbitos (569) causados por outros meios de transporte.

Nessa terça-feira (2/9), a reportagem flagrou uma situação representativa daquilo que acontece nas vias de São Paulo, onde 46 motos por dia, em média, acabam envolvidas em batidas registradas pelas autoridades.

No cruzamento entre as avenidas Rebouças e Pedroso de Morais, em Pinheiros, na zona oeste, uma colisão levou ao chão a motociclista Giovanna Muniz, de 21 anos. Foi às 18h14, na hora da volta para casa, quando havia um congestionamento gigantesco na via.

Solidários, outros condutores isolaram a área rapidamente, com barreiras e as próprias motos, até a chegada de um veículo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de uma viatura da Polícia Militar (PM), cerca de 20 minutos depois.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu chegar ao local às 18h39 e os socorristas prestaram auxílio à acidentada.

Acidente de moto na Avenida Rebouças, em São Paulo

Acidente envolvendo moto na Avenida Rebouças, em São Paulo

Acidente de moto na Avenida Rebouças, em São Paulo

Acidente de moto na Avenida Rebouças, em São Paulo

Acidente de moto na Avenida Rebouças, em São Paulo

Giovanna trabalha em uma imobiliária na capital paulista e mora em Taboão da Serra. Ela tirou a CNH aos 19 e pilota há um ano. O acidente dessa terça não foi o único em que esteve envolvida em 2025. O outro foi em março, também na Rebouças. “Quando voltava do curso de brigada de incêndio, colidi com um carro, porém não foi nada grave. Somente minha moto que ficou no prejuízo”, relembrou.

Já em recuperação, Giovanna contou, nessa quarta (3), que também não sofreu lesões graves em decorrência do acidente do dia anterior. No entanto, disse que a situação a fez repensar sobre se manter ainda mais atenta.

“A pessoa que colidiu comigo informou que não observou ninguém vindo. Nossa atenção deve ser dobrada quando se trata do trânsito em São Paulo. Aqui não é para amadores. Quantos acidentes vemos ao longo do dia? Precisamos nos policiar e cuidar não somente de nós, mas daqueles que estão ao nosso redor”, afirmou.

Sobre usar motos, Giovanna disse que é apaixonada por elas desde criança e que não planeja abandonar o meio de transporte. “É um sonho meu e não irei parar por conta de um acidente. Graças a Deus, não estou com algum tipo de trauma e nem aconteceu algo mais grave comigo.”

Frota em expansão

Os números chamam atenção: as motos representam apenas 13,4% da frota paulistana, enquanto os automóveis são 64,8%. Desde 2022, a quantidade cresceu 17,2%, chegando a 1,3 milhão de veículos em julho, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

No início de agosto, o Metrópoles mostrou como os aplicativos de entrega estimulam a imprudência no trânsito ao promover uma espécie de gamificação do trabalho, quando o motoboy se arrisca em momentos em que são ofertados bônus sobre a tarifa básica, tudo para ficar disponível para uma nova corrida mais rapidamente possível, aumentando o risco de acidentes.

Números do Infosiga

Levantamento baseado nos dados do Infosiga sobre os primeiros 7 meses do ano aponta que, apesar do crescimento na porcentagem de acidentes registrados com motos pelas autoridades, houve uma redução no número absoluto de veículos do tipo envolvidos. Aqui, vale lembrar que um acidente pode ter mais de um meio de transporte envolvido.

Veja:

2025 – 9.823 motos – 40,5% dos acidentes

2024 – 11.529 motos – 37,6% dos acidentes

2023 – 11.059 motos – 36,1% dos acidentes

2022 – 10.667 motos – 36,3% dos acidentes

Os dados trazem também outras informação, como tipos de acidente e o horário em que eles mais acontecem. Na capital, as colisões laterais foram as principais causas de batidas. São situações como aquelas em que o motociclista tenta mudar de faixa e acaba atingido por outro veículo, por exemplo.

Além disso, em números absolutos, os acidentes envolvendo motos ocorreram principalmente no período da tarde, das 12h às 17h59.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de São Paulo afirmou que atua “de forma contínua para melhorar a segurança viária e reduzir a gravidade de acidentes e mortes envolvendo motociclistas”.

“O principal exemplo é a Faixa Azul, projeto pioneiro no Brasil, que já resultou em uma redução de 47,2% nas mortes nos trechos sinalizados, passando de 36 óbitos em 2023 para 19 em 2024. Atualmente, a cidade conta com 232,7 km de Faixa Azul, distribuídos em 46 vias, beneficiando cerca de 500 mil motociclistas diariamente”, disse, em nota.

“Para reforçar a segurança dos motociclistas, a gestão municipal implantou nos últimos quatro anos quase 1.100 Frentes Seguras. Também são realizadas periodicamente ações educativas voltadas à segurança de motociclistas, além de campanhas permanentes de conscientização, como o Maio Amarelo”, complementou.