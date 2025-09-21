sp:-esquerda-promove-ato-na-paulista-contra-pec-da-blindagem-e-anistia

A militância e políticos de esquerda começam a se concentrar na Avenida Paulista, em São Paulo, para o ato contra a anistia a envolvidos em atos antidemocráticos e a PEC da Blindagem, aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, na última terça-feira (16/9). Na concentração, foram empunhados cartazes e faixas de movimentos sociais e sindicatos.

“Nenhuma solidariedade a golpistas”, dizia uma das placas. Um manifestante vestido de homem aranha também balançava um bandeirão do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Balões de sindicatos de professores e outras categorias disputam espaço acima dos manifestantes.

Leia também

Os protestos em São Paulo devem ter a presença de deputados federais, como Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB), e outros políticos. Artistas como Marina Lima, Jota.Pê, Otto, Leoni e João Suplicy também devem comparecer.

Manifestações em todo o país foram convocadas por políticos, movimentos sociais, artistas e influenciadores e devem servir como termômetro do poder de mobilização da esquerda, que tem levado bem menos gente a seus atos do que a direita no passado recente do país.

Os atos ocorrem após o avanço da Blindagem e da anistia (ainda que em uma versão light) na Câmara. A urgência do texto da Anistia foi aprovada na última quarta-feira (17/9), por 311 a 163 votos. Em seguida, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi designado relator pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Tramitação da Anistia

Apesar de o relator Paulinho da Força querer votar o PL da Anistia (ou PL da Dosimetria) já nesta semana, a oposição ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) resiste a um texto que não seja amplo.

Além disso, mesmo que o texto seja aprovado no plenário da Câmara atendendo às demandas dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda precisará passar pelo Senado Federal antes de seguir para sanção presidencial. E a maioria dos senadores, assim como o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, também resiste a uma anistia ampla.

Outra dificuldade para uma anistia irrestrita é a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal (STF) barre a proposta por inconstitucionalidade. No entanto, ainda não há sinalização clara nesse sentido.

Veja quem são os artistas que confirmaram participação: