10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
sp-open:-luisa-stefani-e-timea-babos-vencem-em-estreia-das-duplas


Logo Agência Brasil

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos iniciaram a chave de duplas do São Paulo Open com uma vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4) sobre a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia, nesta quarta-feira (10), e avançaram para as quartas finais da competição.

Na próxima etapa da competição a dupla da brasileira mede forças com a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua na próxima quinta-feira (11).

Notícias relacionadas:

“Foi um jogo de altos e baixos. Em alguns momentos não jogamos nosso melhor tênis. Acho que o nervosismo de jogar em casa pesou um pouco. A Timea sentiu isso no começo, eu senti mais no final. Mas, no geral, estou feliz com a vitória, feliz com a estreia, com a chance de sentir a energia e o calor do público. É muito importante para mim estar aqui”, declarou Luisa.

Queda de Naná Silva

Nas simples, Nauhany Silva, de apenas 15 anos de idade, se despediu da competição após ser derrotada pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/4) nas oitavas de final.

“Entrei mais nervosa no primeiro set, acabei não sendo tão agressiva e, quando tentei ser mais agressiva, errei muito. Além disso, meu primeiro saque não entrou tanto quanto nos outros jogos, acho que esse foi meu maior problema hoje”, afirmou Naná.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost