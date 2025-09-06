SP: PM apreende carro com centenas de multas em operação para festival

Um carro preto do modelo Gol foi apreendido neste sábado (6/9) durante uma operação policial na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. A ação da Polícia Militar (PM) acontece em razão do festival de música The Town 2025.

Segundo a corporação, policiais do 1° Batalhão de Polícia de Trânsito abordaram o veículo e constataram que o carro tinha 342 multas por infrações de trânsito, totalizando um valor superior a R$ 102 mil.

Leia também

Ainda de acordo com a PM, o automóvel apresentava pendências de IPVA e tinha o licenciamento atrasado desde 2020.

O motorista que dirigia o veículo fez o texto do bafômetro ainda na abordagem. O resultado pra consumo de álcool deu negativo. Mesmo assim, o veículo foi apreendido “para as providências administrativas cabíveis”.

Esquema de segurança para o The Town