SP: PM apreende carro com centenas de multas em operação para festival

Um carro preto do modelo Gol foi apreendido neste sábado (6/9) durante uma operação policial na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. A ação da Polícia Militar (PM) acontece em razão do festival de música The Town 2025.
Segundo a corporação, policiais do 1° Batalhão de Polícia de Trânsito abordaram o veículo e constataram que o carro tinha 342 multas por infrações de trânsito, totalizando um valor superior a R$ 102 mil.
Ainda de acordo com a PM, o automóvel apresentava pendências de IPVA e tinha o licenciamento atrasado desde 2020.
O motorista que dirigia o veículo fez o texto do bafômetro ainda na abordagem. O resultado pra consumo de álcool deu negativo. Mesmo assim, o veículo foi apreendido “para as providências administrativas cabíveis”.
Esquema de segurança para o The Town
- Durante o festival de música The Town, entre os dias 6 e 14 de setembro, a Polícia Militar realizará uma operação que vai mobilizar 3,2 mil agentes e 1,1 mil viaturas.
- O planejamento da operação será coordenado pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC), com atuação do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 10 (CPA/M-10) e execução do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).
- O perímetro do autódromo contará também com reforço do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Comando de Policiamento de Choque (CPChq), Comando de Aviação (CAvPM), Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), Corpo de Bombeiros e Olho de Águia, do Copom, com uso de drones para monitoramento da área, principalmente no deslocamento do público.
- A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) terá uma unidade móvel em um dos portões de acesso do festival para fazer o registro das ocorrências que acontecerem dentro do autódromo durante o evento.