SP: polícia prende suspeito e identifica mulher encontrada morta em mala

A Polícia Civil identificou a mulher encontrada morta dentro de uma mala, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e prendeu, nesta terça-feira (9/9), um homem apontado como suspeito pelo homicídio.

O crime foi descoberto no dia 4 de setembro, quando crianças que brincavam próximo a um terreno do bairro Ribeirópolis e encontraram a mala com o corpo de Jane de Araújo Lima, de 46 anos.

Segundo apuração do Metrópoles, o corpo da mulher apresentava perfurações no pescoço e nos braços, provavelmente produzidos por faca. A identificação foi possível após análise das digitais pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão da Polícia Civil paulista.

Após prender o suspeito, apontado como namorado da vítima, a Polícia Civil informou que dará mais detalhes sobre o caso em entrevista coletiva marcada para a manhã desta quarta-feira (10/9). Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que as diligências estão em andamento e o caso é investigado pela Divisão de Investigações Gerais (Dig) de Praia Grande por meio de inquérito policial.

