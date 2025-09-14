SP: projeto de lei cria dia de São Carlo Acutis, padroeiro da internet

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) apresentou na última semana na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para criar o dia de Carlo Acutis, o santo millenial canonizado no dia 7 pelo Papa Leão XIV.

O deputado propôs a criação do “Dia de São Carlo Acutis, Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude”, a ser celebrado em 12 de outubro, data que já é feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

“Nosso primeiro santo da geração millenial, Carlo Acutis foi um jovem que usou a tecnologia para espalhar fé e amor”, afirmou o deputado, em suas redes. “Mais do que uma homenagem, essa data será um marco para mobilizar famílias, escolas e comunidades em torno da segurança digital”.

Carlo Acutis foi um adolescente nascido em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e que cresceu na Itália.

Admirador de tecnologia, ele usou seus conhecimentos em programação para criar um site que catalogava milagres ao redor do mundo. O objetivo era compartilhar a beleza da presença de Jesus na Eucaristia com o maior número de pessoas possível. Por isso, ele ficou conhecido como o “padroeiro da internet”.

Milagre no Brasil foi atribuído a Carlo Acutis

A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis fica em São Paulo

Missa na Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis

Carlo Acutis, padroeiro da Internet, que foi canonizado

Estátua no orfanato Oasis de la Piedad, a primeira de Carlo Acutis abençoada pelo Papa

Preservado, o corpo de Carlo Acutis está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja Santa Maria Maggiore, localizada na cidade de Assis, na Itália

Aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia e faleceu em 12 de outubro de 2006, dia da Nossa Senhora Aparecida, considerada pela igreja católica a padroeira do Brasil.

Os milagres de Carlo Acutis

Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja.

pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. Na ocasião, ele teria curado uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua em 12 de outubro de 2010 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida sempre com a exposição de uma roupa que teria sangue do beato italiano após a morte dele.

Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia.

Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta .

. O segundo milagre atribuído ao beato Carlo Acutis é relacionado a cura de uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022.

após um acidente de bicicleta em 2022. Segundo o Vatican News, a costarriquenha Valeria estava internada com poucas chances de sobrevivência e foi curada dias após sua mãe rezar em sua tomba em Assis, na Itália.

Carlo Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, no centro da Itália.

Parte do corpo em igreja paulista

A primeira igreja universitária do mundo dedicada ao beato Carlo Acutis fica dentro do Centro Católico Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A igreja tem autorização da família do britânico, que tem um milagre atribuído a ele no Brasil.

A Paróquia Universitária Carlo Acutis, anteriormente, era dedicada a São Francisco de Assis. Em 2020, quando o jovem inglês foi beatificado, a capela mudou de nome. Com celebração de missa diária, o templo tem apenas 12 lugares.

O local abriga, dentro de um relicário, uma parte do corpo de Acutis, um fragmento da pele. A relíquia foi doada por Antonia Salzano, mãe do futuro santo, diretamente da Itália.

Segundo a mãe de Carlo, o beato se tornou devoto da Virgem Maria quando ainda era criança, e não perdia uma missa.

“Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, [ele] nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”, disse Antonia a uma agência de notícias europeia.

A mãe do beato revelou que mesmo no leito de morte a fé e generosidade de Carlo não deixaram de acompanhar o jovem.

“Durante sua agonia, que durou cinco ou seis dias, os médicos lhe perguntavam: ‘Você está sofrendo?’. Ele disse: ‘Tem gente sofrendo muito mais do que eu’, mesmo ele enfrentando uma dor terrível”.