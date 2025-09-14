SP tem 5 incêndios em vegetação e governo monta gabinete de crise

A Defesa Civil de São Paulo informou que ao menos cinco ocorrências de incêndios em vegetação estão em andamento no estado neste domingo (14/9). Para o controle das chamas, estão empenhadas quatro aeronaves, três helicópteros e um avião.

Em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação desde a quarta-feira (10/9). Cerca de 45 profissionais atuam no combate, entre Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil e Fundação Florestal. Os trabalhos têm apoio de dois helicópteros, sendo um o Águia da PM (foto em destaque) e outro da Fundação Florestal.

Na manhã deste domingo, autoridades do governo estadual, como o Coordenador da Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira, e a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natalia Resende, sobrevoaram a cidade para avaliar os danos provocados pelo incêndio.

“As condições atmosféricas de seca intensa e baixa umidade relativa do ar agravaram o cenário e dificultam a extinção do fogo. O sobrevoo permitirá confirmar os pontos mais críticos, delimitar o perímetro atingido e orientar as próximas ações de resposta e recuperação ambiental”, informou a Defesa Civil.

Outros focos de incêndio

Outros municípios que registram focos de incêndio em vegetação são Cajuru e Piracicaba .

. Jaú, Colômbia, e Ampar o também tiveram focos em andamento mais cedo.

o também tiveram focos em andamento mais cedo. O governo paulista informa que segue monitorando e acompanhando cada uma das ocorrências.

“A atuação integrada entre órgãos estaduais, municipais e brigadas tem sido essencial para conter os focos e reduzir os impactos à população e ao meio ambiente”, afirmou a gestão estadual.

Gabinete de crise

A partir desta segunda-feira (15/9), o Governo de São Paulo informou que vai montar um gabinete de crise para monitorar os efeitos da estiagem no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes.

A Defesa Civil prevê que esta semana pode ser a mais crítica da estiagem no estado em 2025, com risco extremo e nível de emergências para queimadas. O cenário é marcado por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado.

O Gabinete de Crise reunirá, de forma presencial, representantes de diferentes órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e DER.

De acordo com o governo, o objetivo é “otimizar a resposta às ocorrências de incêndios, reduzir o tempo de mobilização de recursos e garantir maior eficiência no enfrentamento aos eventos críticos”.

“Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

O período de estiagem em São Paulo geralmente se estende de julho a outubro. As condições climáticas típicas desta época do ano aumentam a ocorrência de incêndios, comprometem a qualidade do ar e representam riscos diretos à saúde da população.