SP: tubulação da Sabesp rompe e afeta distribuição de água em bairros

Uma tubulação da Sabesp rompeu, nesta quinta-feira (4/9), na Estrada de Itapecerica, e afetou a distribuição de água para os bairros Campo Limpo, Capão Redondo, Morumbi e Pirajussara, na zona sul de São Paulo.

A empresa afirmou que equipes foram acionadas e começaram o reparo já pela manhã. A previsão é que o conserto termine ao longo de sexta-feira (5/9), com o fornecimento de água sendo normalizado de forma gradativa ao longo da noite desta quinta e a madrugada da própria sexta.

A expectativa é que a recuperação completa aconteça na manhã de sexta. Até lá, a empresa recomenda que os moradores dos bairros afetados façam uso consciente do volume armazenado nas caixas-d’água.

Ainda de acordo com a empresa, as casas que tiverem um reservatório mínimo para 24 horas de consumo, conforme determina o decreto estadual 12.342/78, devem sentir menos os impactos.