Sport vence o Corinthians em primeira vitória em casa no Brasileirão

Neste sábado (21/9), o Sport recebeu o Corinthians na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão pernambucano chegou a marcar dois gols no primeiro tempo, que foram anulados, sendo o primeiro com auxílio do VAR. No início da segunda etapa, Matheusinho marcou um golaço e garantiu a vitória por 1 a 0, primeira do Sport na Ilha nesta edição do campeonato.

Gols anulados mantêm empate

Com diversos desfalques, Dorival Júnior tentava fazer o que dava, com ausências importantes como Depay e Garro, entre vários outros. O Sport buscava com o apoio da sua torcida a primeira vitória em casa no Brasileirão, considerando que a última vitória no estádio foi pelo pernambucano contra o Santa Cruz.

O começo da partida já contou com lances polêmicos para deixar as torcidas bravas. Aos 4, Ramon Menezes fez entrada dura e tomou amarelo. O clima amenizou um pouco para que os dois times tentassem finalizar a gol. Uma das melhores foi com Matheusinho chutando de longe, com desvio na defesa e assustando Hugo Souza. O goleiro corintiano, na sequência, saiu errado socando a bola para o lado errado, mas o Sport não aproveitou e ganhou outro escanteio.

Aos 10 minutos, o VAR recomendou revisão em lance no qual Derik cruzou e Zé Lucas, de 17 anos, completou para o gol. A arbitragem entendeu que Luan Cândido, impedido, participou do lance e o gol não foi validado. O segundo lance polêmico aconteceu aos 40 minutos, quando Derik foi lançado por Matheusinho e finalizou por baixo de Hugo Souza. A auxiliar aguardou a análise pelo protocolo do VAR, mas a posição irregular do jogador confirmou a anulação do gol.

Partida ficou mais morna

A segunda etapa começou com um Sport melhor no jogo, enquanto o Corinthians se posicionava muito recuado no campo de defesa. Aos quatro minutos, Zé Lucas avançou no ataque e finalizou, mas a bola foi bloqueada pela defesa. A sobra ficou com Matheusinho, que driblou quatro adversários e bateu forte e alto, finalmente abrindo o placar em 1 a 0.

Em desvantagem, o time de Dorival Júnior começou a atacar de qualquer maneira, como quando Bidu fez uma grande jogada para Breno Bidon finalizar rasteiro, mas a bola passou longe do gol, aos oito minutos.

O Sport ainda encontrava espaços, mas pecava na finalização. Aos 15 minutos, Léo Pereira tocou para Matheusinho, que ficou de frente para Hugo Souza e tentou uma cavadinha sem força suficiente; o goleiro defendeu em dois tempos. A torcida pernambucana contava os minutos para o apito final, enquanto o Corinthians buscava desesperadamente o empate, sem criar chances claras.

O jogo se encaminhava para um final tranquilo, mas a torcida do Corinthians acendeu sinalizadores aos 45 minutos. Na reinicialização, houve confusão envolvendo jogadores e comissões técnicas. O árbitro Sávio Pereira expulsou o preparador de goleiros e aplicou cartões amarelos em Matheus Bidu e Derik Lacerda.

Próximos desafios

No próximo sábado (27/9), o rubro-negro enfrentará o Fortaleza pelo Brasileirão, enquanto o alvinegro paulista jogará no domingo (28/9) contra o Flamengo.

Foi a primeira vitória do Sport em casa no Brasileirão

O time pernambucano chegou a ter dois gols anulados no primeiro tempo

Matheusinho tem 27 anos e nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais

O jogador subiu ao profissional do América Mineiro, com Givanildo Oliveira

Matheusinho comemora gol do Sport na vitória sobre o Corinthians

