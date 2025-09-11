11/09/2025
STF condena Anderson Torres a 24 anos de prisão por trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11/9) o ex- secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres a 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Do total, 21 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção.

O ministro relator Alexandre de Moraes fixou a pena em 24 anos, sendo 21 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, além de 100 dias-multa. Multa de um salário mínimo.

Moraes seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia.

O ministro Luiz Fux votou para absolver  Torres, por isso não participou da dosimetria.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fechou em 4 a 1 o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado. É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia.

Após o voto do ministro Luiz Fux, que discordou dos colegas de Supremo Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram, na tarde desta quinta, e fecharam a condenação pelo placar de 4 a 1.

