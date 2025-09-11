11/09/2025
STF forma maioria para condenar Bolsonaro após voto de Cármen Lúcia

O julgamento segue em andamento, mas, mesmo que haja mudanças nas manifestações posteriores, a formação da maioria já garante o resultado prático de condenação

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto da ministra Cármen Lúcia, divulgado no plenário virtual, foi decisivo para ampliar o placar, que agora está em 3 a 1.

moraes-autoriza-ida-de-bolsonaro-a-hospital-para procedimento-na-pele

Ex-presidente é réu no processo da trama golpista/Reprodução

Com a posição da ministra, a Corte alcança o número necessário de votos para confirmar a condenação do ex-presidente, acusado de conduta incompatível com a Constituição em episódios que, segundo a maioria dos ministros, atentaram contra o regime democrático.

O julgamento segue em andamento, mas, mesmo que haja mudanças nas manifestações posteriores, a formação da maioria já garante o resultado prático de condenação. A defesa de Bolsonaro ainda tenta reverter a decisão, alegando perseguição política e ausência de provas que sustentem a acusação.

