STF manda prender rondoniense por atos de 8/1; entenda a decisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu, na sexta-feira (5), mandado de prisão contra Márcio Castro Rodrigues, de Porto Velho (RO), condenado por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A pena fixada é de 2 anos de reclusão e 5 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento solidário de R$ 5 milhões a título de danos morais coletivos.

Segundo a decisão relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, Márcio integrou acampamento ilegal em frente ao Quartel-General do Exército, onde foram defendidos golpe de Estado, intervenção militar e ataques ao Judiciário. Com o trânsito em julgado (sem novos recursos), o STF determinou a execução imediata da pena. Os mandados foram enviados à Polícia Federal e registrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

Também tiveram a prisão determinada:

Jorgeleia Schmoeler , condenada a 14 anos de prisão;

Robson Victor de Souza, condenado a 14 anos de prisão.

Quem é Márcio Castro Rodrigues

Márcio, 45 anos, é natural de Porto Velho e já foi servidor público municipal. Em 2016, concorreu a vereador pelo PT, sem se eleger. Em Rondônia, ganhou notoriedade por vídeos polêmicos sobre política nas redes sociais.

Linha do tempo do caso

Abr/2024 — prisão preventiva decretada;

Set/2024 — STF revoga a prisão e concede liberdade provisória com tornozeleira e restrições (não sair da comarca, não usar redes sociais, não falar com investigados e entregar passaporte);

Jun/2025 — condenado por associação criminosa e incitação ao crime contra os Poderes; pena: 2 anos e 5 meses (semiaberto) e R$ 5 milhões solidários;

Set/2025 — STF determina cumprimento imediato da pena.

A reportagem do g1 informou que tenta contato com a defesa dos acusados.

Fonte: g1

Redigido por: Contilnet