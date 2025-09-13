stjd-concede-efeito-suspensivo-a-bruno-henrique,-do-flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do Flamengo e concedeu o efeito suspensivo ao atacante Bruno Henrique. Em nota, a equipe carioca confirmou a decisão, que confere liberdade para o jogador atuar pelo Rubro-Negro até a realização do julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal.

Apesar da concessão do tribunal, o Flamengo não contará com Bruno Henrique no duelo contra o Juventude, neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Brasileirão. Sem decisão até o horário da viagem do Rubro-Negro até Caxias do Sul, o clube optou por poupar o atacante, que já havia relatado dores durante o treino.

Bruno Henrique foi condenado pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a 12 jogos de suspensão e ao pagamento de multa de R$ 60 mil por manipulação de resultado. A decisão, proferida na última quinta-feira (4/9), aplicou a punição máxima prevista no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

No tocante à suspensão dos gramados, Bruno Henrique poderia ser condenado de seis a 12 partidas, conforme a pena prevista no artigo. Com placar de 4 a 1, a Comissão do STJD entendeu pela suspensão máxima. Já em relação à multa aplicada, o valor de R$ 60 mil foi intermediário, pois poderia chegar até R$ 100 mil.

Confira a nota do Flamengo, sobre a decisão, na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique.

A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar — que acolheram a preliminar de prescrição — garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal.

Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra.