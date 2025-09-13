STJD concede efeito suspensivo e libera Bruno Henrique, do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo para Bruno Henrique, do Flamengo.

Dessa forma, o atacante está liberado para jogar pelo clube carioca enquanto aguarda a resolução final do julgamento. Ele foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por fraude esportiva ligada a apostas.

Apesar da vitória jurídica, o Flamengo optou por não relacionar Bruno Henrique para a partida deste domingo (14) contra o Juventude, em Caxias do Sul. Ele será poupado para o jogo contra o Estudiantes, quinta (18), pela Libertadores.

Flamengo confirma liberação de Bruno Henrique

Em nota, o Flamengo se posicionou sobre a decisão do STJD:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique.

A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar — que acolheram a preliminar de prescrição — garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal.

Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra.”

Entenda o caso

O Flamengo entrou, na última terça-feira (9), com pedido de efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique da punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) até que ele seja julgado de forma definitiva, pelo Pleno.

Bruno Henrique foi punido com 12 jogos de suspensão e R$ 60 mil em multas no caso de possível manipulação de resultados para beneficiar apostadores. O cenário, segundo apurou a CNN, é favorável ao efeito suspensivo.

É importante destacar que a punição só vale para jogos de competições nacionais. Alcino Guedes, relator do caso, pediu que as sanções se tornassem internacionais, mas ainda não houve consenso.

Suspensão de Bruno Henrique

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado com a pena mínima de 12 jogos de suspensão e R$ 60 mil de multa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento por manipulação esportiva, que durou mais de seis horas nesta quinta-feira (4).

Ele foi absolvido pelo relator Alcino Guedes no artigo 243 (CBJD) que fala em “atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”.

Porém, o relator acolheu a denúncia do 243-A (CBJD), que diz: atuar, de forma desleal ou fraudulenta, com o fim de influenciar o resultado de partida, evento ou equivalente. Esta denúncia recebeu 4 votos a 1 dos auditores.

O atleta foi condenado por manipulação de resultados para beneficiar apostadores. Em jogo contra o Santos, válido pelo Brasileirão de 2023, o atacante recebeu cartão amarelo que levantou as suspeitas das casas de apostas. O Flamengo promete pedir efeito suspensivo no próprio STJD.