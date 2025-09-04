STJD condena Bruno Henrique por manipulação. Confira pena e multa

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou, nesta quinta-feira (4/9), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e outras quatro pessoas por manipulação de resultado.

A corte analisou a denúncia da Procuradoria contra o jogador do Flamengo. Agora, a defesa do atacante pode entrar com recurso no Plenário do STJD para tentar um efeito suspensivo do julgamento.

Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos e terá que pagar pagar R$ 60 mil de multa.

Confira como votou cada auditor:

Auditor e relator Alcino Guedes:

Absolveu da denúncia do artigo 243

Acolheu a denúncia do artigo 243A: Pena mínima de 12 partidas e multa de R$ 60 mil

Auditor Guilherme Martorelli:

Absolveu da denúncia do artigo 243

Absolveu da denúncia do artigo 243A

Condena no artigo 191 combinado com artigo 65 – Multa de R$ 100 mil

Auditor William Figueiredo:

Absolveu da denúncia do artigo 243

Condenou no artigo 243A Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil

Auditora Carolina Ramos:

Absolveu da denúncia do artigo 243

Condenou no artigo 243A. Acompanhou o relator. Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil

Auditor e presidente da CD Marcelo Racha:

Absolveu da denúncia do artigo 243

Condenou no artigo 243A. Acompanhou o relator. Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil

Manipulação

Em 1º de agosto de 2025, a Procuradoria do STJD denunciou Bruno Henrique e mais quatro pessoas por manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas.

Caso seja condenado, Bruno Henrique pode receber até dois anos de suspensão, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil.

Além de Bruno Henrique, a Procuradoria denunciou mais quatro atletas amadores: o irmão do jogador do Flamengo, Wander Nunes Pinto Junior, além de Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos (todos amigos de Wander).

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Bruno Henrique acompanha sessão no STJD

Reprodução/STJD 2 de 8

Bruno Henrique e Luiz Araujo são desfalques para o jogo

Wagner Meier/Getty Images 3 de 8

Jogador Bruno Henrique

Igo Estrela/Metrópoles 4 de 8

Jogador Bruno Henrique durante jogo

Igo Estrela/Metrópoles 5 de 8

Bruno Henrique em lance de jogo

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 6 de 8

Bruno Henrique é atleta do Flamengo

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 7 de 8

Bruno Henrique é jogador

Igo Estrela/Metrópoles 8 de 8

Jogador Bruno Henrique

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Na denúncia, o STJD apontou que o atacante do Flamengo reforçou um “acordo” com apostadores às vésperas da partida contra o Santos, em 31/10/2023. Segundo o órgão, o jogador teria enviado uma mensagem ao irmão reiterando que cumpriria a promessa de receber um cartão amarelo durante o jogo.

O atacante do Flamengo foi condenado pelo STJD com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Veja artigos em que Bruno Henrique foi enquadrado:

Artigo 243: Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. § 1º Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, de R$ 100 a R$ 100 mil.

Artigo 243-A: Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Pena: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil reais), e suspensão de seis a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo prazo de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa. natural submetida a este Código; no caso de reincidência, a pena será de eliminação.