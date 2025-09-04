STJD condena Bruno Henrique por manipulação. Confira pena e multa

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou, nesta quinta-feira (4/9), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e outras quatro pessoas por manipulação de resultado.
A corte analisou a denúncia da Procuradoria contra o jogador do Flamengo. Agora, a defesa do atacante pode entrar com recurso no Plenário do STJD para tentar um efeito suspensivo do julgamento.
Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos e terá que pagar pagar R$ 60 mil de multa.
Confira como votou cada auditor:
Auditor e relator Alcino Guedes:
- Absolveu da denúncia do artigo 243
- Acolheu a denúncia do artigo 243A: Pena mínima de 12 partidas e multa de R$ 60 mil
Auditor Guilherme Martorelli:
- Absolveu da denúncia do artigo 243
- Absolveu da denúncia do artigo 243A
- Condena no artigo 191 combinado com artigo 65 – Multa de R$ 100 mil
Auditor William Figueiredo:
- Absolveu da denúncia do artigo 243
- Condenou no artigo 243A Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil
Auditora Carolina Ramos:
- Absolveu da denúncia do artigo 243
- Condenou no artigo 243A. Acompanhou o relator. Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil
Auditor e presidente da CD Marcelo Racha:
- Absolveu da denúncia do artigo 243
- Condenou no artigo 243A. Acompanhou o relator. Pena de 12 partidas e multa de R$ 60 mil
Manipulação
- Em 1º de agosto de 2025, a Procuradoria do STJD denunciou Bruno Henrique e mais quatro pessoas por manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas.
- Caso seja condenado, Bruno Henrique pode receber até dois anos de suspensão, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil.
- Além de Bruno Henrique, a Procuradoria denunciou mais quatro atletas amadores: o irmão do jogador do Flamengo, Wander Nunes Pinto Junior, além de Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos (todos amigos de Wander).
Na denúncia, o STJD apontou que o atacante do Flamengo reforçou um “acordo” com apostadores às vésperas da partida contra o Santos, em 31/10/2023. Segundo o órgão, o jogador teria enviado uma mensagem ao irmão reiterando que cumpriria a promessa de receber um cartão amarelo durante o jogo.
O atacante do Flamengo foi condenado pelo STJD com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Veja artigos em que Bruno Henrique foi enquadrado:
Artigo 243: Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. § 1º Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, de R$ 100 a R$ 100 mil.
Artigo 243-A: Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Pena: multa, de R$ 100 a R$ 100 mil reais), e suspensão de seis a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo prazo de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa. natural submetida a este Código; no caso de reincidência, a pena será de eliminação.