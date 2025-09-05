STJD rejeita pedido do Guarani e segunda fase da Série C é confirmada

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, na manhã desta sexta-feira (05/9), o processo em que o Guarani-SP pedia a anulação do confronto diante do Anápolis-GO, pelo Brasileirão Série C. Na ocasião, o time goiano teria atuado em partes do jogo com 12 atletas em campo, o que não é permitido.

Caso o recurso fosse aceito, o confronto da 13ª rodada teria que ser disputado novamente, o que poderia mudar a tabela dos oito times classificados para a segunda fase da competição, bem como os quatro rebaixados para o Brasileirão Série D 2026. Por isso, o CSA-AL chegou a entrar no processo como terceiro interessado.

O time paulista ingressou com o recurso com base no Artigo 259, Parágrafo I, do CBJD, onde trata da “anulação de uma partida quando comprovado erro de direito, capaz de interferir no resultado”.

Leia também

O procurador Eduardo Ximenes e a auditora relatora Mariana Barreiras votaram pela rejeição do pedido, o que foi seguido pelos demais procuradores. Durante a sessão, Ximenes confirmou que realmente houve um erro de direito, mas que isso não seria de maneira a alterar o resultado do jogo – o Anápolis venceu por 2 x 0.

Já a auditora relatora apontou que teria ocorrido uma falha de comunicação na hora de uma substituição, o que fez com que o time goiano tivesse os 12 atletas em campo. Com isso, o recurso foi negado e a segunda fase do Brasileirão Série C está mantida para começar neste fim de semana. Confira as partidas:

Sábado (06/9):

17h – Guarani-SP x Ponte Preta-SP

19h30 – São Bernardo-SP x Londrina-PR

Domingo (07/9):

16h30 – Floresta-CE x Caxias-RS

19h – Brusque-SC x Náutico-PE

Além disso, ABC-RN, CSA-AL, Retrô-PE e Tombense-MG vão jogar o Brasileirão Série D no ano que vem.