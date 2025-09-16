Subsídio do transporte deve ser votado até quinta na Câmara de Rio Branco, diz líder do prefeito

O líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal, vereador Márcio Mustafá, afirmou que a expectativa é de que o projeto de lei complementar que trata do subsídio ao transporte coletivo seja aprovado até quinta-feira (18). Segundo ele, o texto já foi protocolado e tramita nas comissões, com análise inicial na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Mustafá destacou que a proposta tem como objetivo evitar que os custos do sistema recaiam sobre os usuários.
“Na realidade, esse subsídio não vai cair no colo do usuário. A passagem vai continuar o mesmo preço. O que houve foi um reajuste pelo aumento do petróleo, pneus e toda essa situação, além de uma parte destinada aos trabalhadores da empresa”, explicou.
A aprovação da medida, segundo o vereador, é vista como essencial para que não ocorram novas paralisações do transporte público. A categoria reivindica 7% de reajuste salarial e 10% de aumento no auxílio-alimentação, contemplando mais de 400 trabalhadores.
O líder do prefeito reforçou que o texto deve tramitar ainda nesta semana, mas descartou votação imediata. “Hoje não será votado. Vai passar pela CCJ, e a expectativa é de que até quinta-feira o projeto já esteja aprovado em plenário”, concluiu.