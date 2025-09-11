Suhai Music Hall estreia em São Paulo com proposta única

São Paulo, referência nacional em cultura e entretenimento, em breve contará com um novo espaço que vem para ampliar e diversificar o cenário de eventos da cidade: a Suhai Music Hall. E a casa já conta com mais de 10 shows em cartaz, entre eles Claudia Leitte (27/9), Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (4/10), Ana Castela (11/10) e Luccas Neto (12/10), além de grandes nomes da música nacional como Fábio Jr., Nando Reis e Roberto Carlos, e da música internacional como Chase Atlantic, David Garrett e Information Society.

A arena multiuso tem mais de 11 mil m² e fica localizada dentro do Shopping SP Market, na zona sul da capital. Com capacidade para mais de 9 mil pessoas e estrutura moderna, o espaço foi pensado para atender diferentes tipos de eventos, unindo conforto, acessibilidade, tecnologia e a conveniência de estar integrado a um centro completo de compras, gastronomia, lazer, serviços e mobilidade urbana.

Idealizada pela Star Parks, unidade de entretenimento do Grupo São Joaquim, com naming rights da Suhai Seguradora, a Suhai Music Hall nasce para entregar uma experiência completa e memorável para público, artistas e produtores — com atenção aos detalhes e foco total na jornada do espetáculo, do início ao fim.

Além de grandes shows, a arena se adapta facilmente a diferentes tipos de montagem: pista, mesas e cadeiras ou formato auditório. A Suhai Music Hall está preparada para receber shows nacionais ou internacionais; eventos corporativos como congressos, feiras e workshops; peças teatrais e musicais; óperas e orquestras; ou até uma competição de eSports, modalidade que tem ganhado grande destaque nos últimos anos.

“Fomos buscar o que tem de mais moderno em outros países e trouxemos para o Shopping SP Market. Sem dúvidas será um espaço único na cidade de São Paulo onde a experiência para shows e eventos será elevada a um novo patamar”, afirma Renato Srur, sócio do Grupo São Joaquim.

A casa fica localizada dentro do shopping SP Market

Estrutura do Suhai Music Hall é completa

O espaço acomoda mais de 9 mil pessoas

A arena contém espaços premium

O espaço ainda contempla áreas vips

A Suhai Music Hall é do grupo Suhai Seguradora

Instalada dentro do Shopping SP Market— empreendimento que também integra o Grupo São Joaquim — a Suhai Music Hall oferece um diferencial raro em grandes centros urbanos: a conveniência de um shopping center com amplo estacionamento, segurança, restaurantes e ampla gama de lojas e serviços com uma casa de espetáculos de nível internacional.

Com acesso direto pela Avenida das Nações Unidas e ao lado da estação Jurubatuba da CPTM (Linha 9 – Esmeralda), a localização proporciona mobilidade e conforto para todos os públicos, inclusive em grandes eventos.

Confira os principais diferenciais:

Mais de 3.000 vagas de estacionamento, com segurança 24h.

Pontos de embarque e desembarque para apps e táxis, sinalizados e acessíveis.

Acesso exclusivo pelo shopping, facilitando o fluxo e o conforto na chegada e na saída dos shows e eventos.

Proximidade com importantes linhas de ônibus e acesso rápido à Marginal Pinheiros.

Proximidade à estação de trem, que está interligada ao metrô.

Naming Rights

A decisão da Suhai Seguradora de assumir o naming rights da nova casa de shows é parte da mesma estratégia que motivou o recente rebranding da companhia: expandir o alcance da marca e consolidar o posicionamento como uma seguradora democrática e moderna, conectada a diferentes perfis de público.

“Mais do que associar nossa imagem a momentos de lazer, cultura e experiências positivas, essa iniciativa abre espaço para oferecermos benefícios exclusivos para os nossos clientes e estreitarmos o relacionamento com corretores e parceiros comerciais, que têm papel fundamental em nossos planos de crescimento”, destaca Fernando Soares, CEO da Suhai Seguradora. “Como próximos passos, planejamos desenvolver ações de engajamento especialmente voltadas a esses públicos.”

Infraestrutura de alto nível

Para o público:

Capacidade para mais de 9 mil pessoas.

13 bares com cozinhas completas.

Ambiente 100% climatizado.

Quiet Room para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Posto médico, fraldário e fumódromo.

Área Premium e Camarotes.

Mezaninos com visão privilegiada do palco.

Camarotes com capacidades entre 8 a 54 pessoas.

Área VIP para 300 pessoas, com bares exclusivos.

Tecnologia de ponta:

400 m² de estrutura de LED distribuídos em fachadas, bares, foyer, camarins e palco.

Palco com 500 m², área de cena livre com 268 m² e altura de 9,4 m.

House mix com 30 m² em frente ao palco.

Isolamento térmico e acústico.

Bastidores completos.

Mais de 3.000 m² de infraestrutura de apoio.

Cinco camarins (incluindo um principal com 90 m²).

Lounge Experience para meet and greet com 130 m².

Cozinha central, sala de produção e de imprensa.

Área de apoio com copa, vestiários, almoxarifado, sala de manutenção e mais.

Sobre a Suhai

Fundada em 2013, a Suhai Seguradora é especialista em seguros para veículos em diferentes perfis pelo mercado tradicional.

Com uma ampla gama de produtos que cobrem motos, carros e caminhões, a empresa tem como missão democratizar o acesso ao seguro no Brasil.

Líder no mercado de motos e entre as maiores seguradoras de automóveis do país, a Suhai Seguradora cresce de forma acelerada, ajudando a transformar o mercado e a vida de milhares de brasileiros.

Sobre a Star Parks

A Star Parks é referência no desenvolvimento e gestão de destinos de lazer e entretenimento no Brasil.

Com um portfólio que combina inovação, escala e propósito, a empresa é responsável por operações como o Parque da Mônica, o Hello Park e a plataforma de ingressos Ticket Store — consolidando a atuação em diferentes frentes da indústria do entretenimento.

Sobre o Shopping SP Market

Com três décadas de história, o Shopping SP Market consolidou-se como um dos principais centros de compras da Zona Sul de São Paulo e um polo de entretenimento reconhecido nacionalmente.

Com um fluxo médio de 800 mil visitantes por mês, o empreendimento oferece um mix completo de lazer, gastronomia e conveniência, reunindo mais de 300 operações. Entre os grandes atrativos estão o Parque da Mônica — o maior parque de diversões indoor da América Latina —, o Hello Park — o maior parque de tecnologia multimídia interativa do mundo — e, mais recentemente, o Museu das Ilusões, que abriga o maior acervo de ilusões de ótica do Brasil.

O shopping também se destaca pela ampla oferta gastronômica, com três praças de alimentação e restaurantes, como Outback, Coco Bambu, Paris 6, Madero, Mania de Churrasco Premium, Pecorino e Bar do Alemão.

Conta ainda com 11 salas Cinemark Stadium, equipadas com tecnologia XD, garantindo experiências imersivas ao público.

Suhai Music Hall

Site | Instagram | TikTok

Endereço: Shopping SP Market (Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba – São Paulo/SP)