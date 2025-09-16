Sul-Americana: Lanús marca no fim e Fluminense perde na Argentina

Lanús e Fluminense se enfrentaram pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (16/9). Após um confronto morno na maioria dos dois tempos, o time argentino marcou aos 44 minutos da etapa final e venceu por 1 x 0, com gol de Marcelino Moreno.
A semifinal da competição internacional será decidida no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para se classificar, o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Caso vença por somente um tento, a decisão será definida nos pênaltis.
O jogo
Os primeiros 45 minutos foram bastante equilibrados, com chances para ambas as equipes. A maioria das finalizações aconteceram de fora da área. O Fluminense teve as duas melhores oportunidades do 1º tempo.
Aos 28′, Hércules finalizou de fora da área e a bola tirou tinta da trave direita da meta do Lanús. Instantes depois, após cruzamento na área, Renê bateu de primeira e a pelota passou por cima do travessão.
A etapa final foi mais amarrada e com pouquíssimas chances de gol para Lanús e Fluminense. Porém, quando o confronto estava nos minutos finais, os argentinos conseguiram abrir o placar e levar a vantagem para a partida no Rio de Janeiro.
Aos 44 minutos do 2º tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo, Salvio cruzou para o meio da área. Marcelino Moreno, que estava livre, finalizou de primeira. A bola ainda bateu no goleiro Fábio e na trave antes de morrer no fundo das redes: 1 x 0.
Próximos jogos
Agora, o Fluminense volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo no próximo sábado (20/9), às 16h, contra o Vitória, no Estádio Barradão. O reencontro com o Lanús será na terça-feira (23/9), às 21h30, no Maracanã.