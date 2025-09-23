23/09/2025
Sul-Americana: tudo sobre Fluminense x Lanús no Maracanã

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Quando e onde assistir

  • Data e hora: terça-feira, 23/9, às 21h30 (de Brasília)

  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming)

Situação do confronto

  • Jogo de ida: Lanús 1 x 0 Fluminense (na Argentina)

  • O que o Flu precisa: vencer por 2 gols para classificar direto; vitória por 1 gol leva a pênaltis.

  • Gol fora não conta.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio, Everaldo.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Segovia, Moreno, Salvio; Castillo.

Desfalques e pendurados (provável)

  • Fluminense: monitoramento físico de peças ofensivas; atenção a Soteldo (retorno gradual).

  • Lanús: elenco base preservado, foco no bloco médio e bolas paradas.

O que pode decidir

  • Bolas paradas do Lanús: equipe forte no jogo aéreo.

  • Amplitude do Flu: Guga/Renê abrindo o campo para infiltrações de Acosta e diagonais de Everaldo.

  • Ritmo inicial: pressão alta do Tricolor para reverter cedo o placar agregado.

Fonte: CONMEBOL; grade de transmissão SBT e Paramount+.
Últimas Notícias

