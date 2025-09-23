Sul-Americana: tudo sobre Fluminense x Lanús no Maracanã

Quando e onde assistir
Data e hora: terça-feira, 23/9, às 21h30 (de Brasília)
Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming)
Situação do confronto
Jogo de ida: Lanús 1 x 0 Fluminense (na Argentina)
O que o Flu precisa: vencer por 2 gols para classificar direto; vitória por 1 gol leva a pênaltis.
Gol fora não conta.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio, Everaldo.
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Segovia, Moreno, Salvio; Castillo.
Desfalques e pendurados (provável)
Fluminense: monitoramento físico de peças ofensivas; atenção a Soteldo (retorno gradual).
Lanús: elenco base preservado, foco no bloco médio e bolas paradas.
O que pode decidir
Bolas paradas do Lanús: equipe forte no jogo aéreo.
Amplitude do Flu: Guga/Renê abrindo o campo para infiltrações de Acosta e diagonais de Everaldo.
Ritmo inicial: pressão alta do Tricolor para reverter cedo o placar agregado.
Fonte: CONMEBOL; grade de transmissão SBT e Paramount+.
Redigido por: ContilNet