Supercopa de Medicina estreia como novo marco do esporte universitário na fronteira

A fronteira se prepara para receber um dos maiores eventos esportivos acadêmicos da região: a Supercopa de Medicina, que promete movimentar o calendário do futsal universitário nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia.

Idealizada por Márcio Adrião — o mesmo responsável por consolidar competições como o INTERMED Fronteira, as Copas Intrameds e, mais recentemente, a Federação Universitária Esportiva (FUE) — a Supercopa surge como um projeto ousado e inovador, pensado para valorizar a integração estudantil por meio do esporte. A organização será liderada por Andrey Vanutt, presidente da FUE, que assume a missão de estruturar e expandir os torneios acadêmicos na região.

Com 12 equipes confirmadas, a primeira edição contará com representantes de diferentes instituições e países, reforçando o caráter multicultural do evento. Estão na disputa:

Unitepc (Bolívia): Dopaminados, Ataque Cardíaco e Meninos da Vila

UPDS (Bolívia): Elite Cirúrgica, Magnus e Internacional

UAP (Bolívia): Sequelas e Malvadão

Rio Branco (Brasil): Anabólica e Real Athletic

Faculdade de Medicina de Puerto Evo (Bolívia): duas equipes da MEDKONG

A competição oferecerá uma premiação total de R$ 10 mil, distribuída entre as categorias masculina e feminina:

Futsal Masculino

1º lugar: R$ 4.500,00

2º lugar: R$ 2.500,00

3º lugar: R$ 1.500,00

Futsal Feminino

1º lugar: R$ 1.000,00

2º lugar: R$ 500,00

Além do brilho dentro das quadras, a Supercopa trará uma programação que valoriza a diversidade cultural e artística da região, com concursos de musas, apresentações de dança e uma atmosfera de confraternização entre estudantes, professores e torcedores.

A expectativa é que a Supercopa de Medicina seja o maior evento esportivo já realizado em Epitaciolândia, consolidando o município como referência em esporte universitário na região. Para quem não puder comparecer ao ginásio, haverá transmissão ao vivo pelo canal AcreditaLuiz, no YouTube.

Mais do que uma disputa de futsal, a Supercopa inaugura uma nova fase no protagonismo estudantil, usando o esporte como ponte para a integração, a saúde e o fortalecimento da vida universitária.