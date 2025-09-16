Superintendente destaca abertura das rodadas estaduais da Conferência Nacional do Trabalho no Acre

O superintendente regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani de Abreu, ressaltou a importância da etapa estadual da Conferência Nacional do Trabalho, realizada no estado como a primeira de um ciclo que vai percorrer todo o país.

“O objetivo da conferência é abrir as rodadas estaduais da Conferência Nacional do Trabalho, que vai ser realizada em março do ano que vem, em São Paulo. Então é a primeira das 27 conferências que vão ser realizadas por todo o Brasil, que inaugura essa ideia do diálogo social tripartite entre empregadores, trabalhadores e o poder público”, explicou.

Lani destacou a presença do ministro do Trabalho no evento e lembrou que o convite foi feito pessoalmente em Brasília.

“Em meados de agosto eu estive na Conferência Nacional de Economia Solidária e o visitei no seu gabinete, o convidei para vir para cá. Eu falei que o presidente Lula tinha acabado de visitar o Estado para anunciar mais de um bilhão de investimentos, e uma pessoa da alta administração vindo logo em seguida ia representar, indicar para a população acreana que o Poder Público Federal está sensível às suas necessidades. O ministro atendeu ao nosso chamado e está aqui conosco, prestigiando o nosso evento”, disse.

O superintendente também enfatizou a escolha do local para sediar a abertura, associando-o ao papel da descentralização e do estímulo à geração de trabalho.

“O senhor acha que é importante a gente começar ainda mais com a vinda do ministro? Sendo um evento realizado dentro do Sebrae, que a gente pense, de certa forma, nessa descentralização da responsabilidade do poder público quanto à geração de emprego aqui?”, pontuou.

Entre os temas a serem debatidos na conferência, Lani citou a necessidade de atenção aos trabalhadores por conta própria. “Uma das questões que vai ser discutida é um insumo, um estímulo para os trabalhadores por conta própria. Então o Sebrae também está ligado a essa temática, de colocar essas pessoas dentro do sistema previdenciário, fazer um sistema mais simplificado para essas pessoas terem proteção social, porque elas representam hoje metade da taxa de ocupação do Brasil. Metade é formal e metade é informal”, concluiu.