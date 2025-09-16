Superliga NSL da pontapé inicial nesta quarta com shows e 64 times no Arena da Floresta

O estádio Arena da Floresta recebe nesta quarta-feira, 17, a a partir das 18h, a abertura do 15ª edição da Superliga NSL, Campeonato de Futebol Acreano 2025, evento esportivo que promete movimentar Rio Branco.

O pontapé inicial será dado com o jogo entre BVB e Amigos do Aragão. Em seguida, vem o desfile de escolha da Musa Superliga e Miss Simpatia NSL. Onze jurados decidem as eleitas.

A cantora acreana Priscila Flor e o dj Pedrinho Moura, o Anão do Pânico, são as atrações especiais da noite.

A grande final da edição 2024 acontece entre o Bombeiro Hidráulico Esporte Clube e Red Bull com premiação de R$ 10 mil para o time campeão.

O time campeão leva R$ 15 mil e o Troféu Superliga 2025; o segundo, R$ 6 mil; o terceiro, R$ 4 mil, e o quarto lugar, R$ 3 mil reais.

A mesma premiação é válida para os vencedores da edição 2025.

A realização do evento é fruto da organização da Superliga Acreana de Futebol (NSL), com apoio do governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e parceria do secretário Ney Amorim, deputado estadual André da Droga Vale, vereadora Lucilene Vale e empresas parceiras, que não mediram esforços para promover mais uma edição deste tradicional campeonato.

Fortalecimento: um novo momento para a NSL

A Superliga NSL vive um novo momento na história do esporte, que se fortalece em sua 15ª edição. Nedson Mendes, presidente, considera o momento histórico que celebra dez anos. “Estamos vivendo algo que veio para fortalecer, ficar e solidificar o nosso futebol acreano. . Acredito muito no esporte como construção de um ecossistema colaborativo, mudança de vida dos jovens e sonhos realizados. E quando falamos da NSL, acredito que se da a partir do momento que estamos com times de todo o estado, com mais de 64 equipes, e com muita vontade de construir um legado para a comunidade NSL.”

A cerimônia de abertura contará com a presença de autoridades locais, atletas, representantes das equipes, além de torcedores nas as arquibancadas do Arena, para celebrar o início de uma temporada que promete grandes jogos e momentos marcantes.

A competição seguirá com uma agenda intensa de confrontos entre 64 times de todo o estado, fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e lazer para a população acreana.