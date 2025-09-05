“Supermaconha”: homem é preso após atolar carro cheio de droga na lama

Um motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã dessa quinta-feira (4/9), enquanto carregava 54 pacotes de skunk, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, interior de São Paulo.

A droga é popularmente conhecida como “supermaconha” e foi apreendida após o suspeito perder a direção do carro e cair em um barranco.

A ação teve início quando o motorista desobedeceu uma ordem de parada e empreendeu fuga, que se arrastou por cerca de 8 quilômetros. Durante a tentativa de acesso a uma estrada de terra, o condutor, então, perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco, ficando com o carro repleto de drogas atolado na lama.

O homem abandonou o carro e fugiu por uma área de mata. Uma equipe da PRF precisou isolar a área e acionou o apoio da Polícia Militar (PM), que auxiliou nas buscas.

Ao averiguar o veículo abandonado, a PRF encontrou 54 pacotes de skunk, totalizando 23,5 kg após a pesagem oficial. A droga é uma variação da maconha convencional, que possui elevada concentração de substância psicoativa e alto valor comercial — popularmente conhecida como “supermaconha”.

Com ajuda da PM, o suspeito foi localizado escondido em uma propriedade rural nas proximidades do barranco. Ele foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia Civil de Miracatu e toda a droga foi apreendida.