Superman no Pantanal: Tyler Hoechlin faz tour ecológico em Mato Grosso

O ator norte-americano Tyler Hoechlin, protagonista de Superman & Lois, visitou o Pantanal mato-grossense entre sábado (6) e segunda (8), em Cáceres, a 220 km de Cuiabá. Acompanhado do pai e do irmão, ele se hospedou em uma pousada às margens do Rio Paraguai e fez roteiros de ecoturismo, com observação de fauna — incluindo onças-pintadas e jacarés.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a passagem do artista “atraiu atenção para o Pantanal e fortaleceu a imagem do estado como destino turístico”. A pousada informou que a família buscava contato direto com a natureza, dentro de uma proposta focada em preservação ambiental e consciência ecológica.

Conhecido mundialmente como o atual Superman do universo televisivo da DC, Hoechlin ganhou fama em Teen Wolf (2011) como Derek Hale e depois assumiu o manto do herói em Supergirl, participando ainda de Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow, até estrelar sua própria série, que acompanha a vida dupla de Clark Kent ao lado de Lois Lane e dos filhos.

Fonte: g1 MT / Sedec-MT

Redigido por: Contilnet