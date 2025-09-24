24/09/2025
Supertufão deixa 14 mortos e 124 desaparecidos em Taiwan

Escrito por Metrópoles
Autoridades de Taiwan informaram que, até a manhã desta quarta-feira (24/9), 14 pessoas morreram e 34 ficaram feridas pelo impacto do supertufão Ragasa. Outras 124 estão desaparecidas.

De acordo com informações da rede japonesa NHK, as fortes chuvas trazidas pelo tufão causaram o transbordamento de um lago no condado oriental de Hualien.

O corpo de bombeiros iniciou operação para avaliar danos e resgatar os sobreviventes. Para ajudar nas buscas, foram mobilizados mais de 300 militares.

Hong Kong

A tempestade também atingiu Hong Kong nesta quarta com ventos de até 195 km/h, o que resultou em queda de árvores e inundação de bairros costeiros. A população foi encaminhada a abrigos temporários.

São 13 o total de feridos divulgados até o momento. Voos, escolas e serviços de trens estão suspensos na região. As chuvas causaram ainda danos à infraestrutura.

O Observatório de Hong Kong alertou sobre uma maré de tempestade “significativa”, com “aumento de dois a três metros no nível da água previsto para a costa”.

Mais cedo, o órgão havia emitido o nível mais alto de alerta de tufão durante a noite.

