Suprema Corte decidirá em novembro legalidade das tarifas de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou na terça-feira (9/9) em ouvir a proposta do governo Donald Trump sobre a imposição global de tarifas, o que pode se tornar uma regra final de um dos pilares da agenda econômica do presidente.

O tribunal informou que tratará do caso no início de novembro, em um cronograma que talvez leve a uma decisão antes do final do ano, informou o The Wall Street Journal.

Será a primeira vez que a Corte dos EUA decidirá sobre a legalidade de uma política importante do segundo mandato do presidente Trump.

Nos oito meses desde sua posse, muitas ações de Trump foram contestadas por oponentes em processos judiciais. Os juízes, por vezes, intervieram, com permissões ou bloqueios temporários. Entretanto, nenhum caso foi levado a julgamento até o momento, de acordo com o jornal.

As tarifas, alvos de uma série de derrotas em tribunais inferiores, ficarão em vigor até que o caso seja deliberado.

O argumento do governo para pedir celeridade à Corte é o de que a incerteza jurídica tem prejudicado a Casa Branca nas negociações comerciais em andamento.