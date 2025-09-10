Suruba no ônibus: polícia investiga se adolescente foi dopada

Além de apurar quem está por trás do vazamento do vídeo que mostra seis adolescentes mantendo relações sexuais dentro de um ônibus no bairro Morumbi, em Cascavel (PR), a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) vai investigar se a única menina que aparece nas imagens foi dopada antes do ato.

Por envolver menores de idade, a investigação ocorre em sigilo. No entanto, a corporação confirmou à coluna que o caso está sendo apurado.

Quatro dos seis adolescentes já foram identificados. Eles devem ser ouvidos em breve junto aos seus responsáveis.

O consumo de bebida alcoólica também deverá ser investigado pelos policiais.

Informações preliminares indicam que os envolvidos têm cerca de 15 anos e estudam na mesma escola, localizada no município.

O vídeo

A data em que o vídeo foi gravado não foi divulgada. No entanto, as imagens passaram a circular entre moradores da região na última semana.

A filmagem em que o grupo aparece mantendo relações sexuais foi, aparentemente, registrada dentro de um ônibus supostamente abandonado. Segundo o veículo local GCM News, o veículo está estacionado no local há cerca de dois anos.

Um homem entrevistado pela imprensa local contou que o ônibus pertence a um primo dele, que mudou-se há um tempo para o Mato Grosso (MT).

Após a gravação vazar, internautas passaram a fazer piadas sobre a situação. Cabe ressaltar que salvar e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo menores de 18 anos é crime.

O que diz a SEED

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR) se manifestou à coluna acerca do vídeo em que alunos de uma escola estadual do município de Cascavel aparecem mantendo relações sexuais dentro de um ônibus abandonado.

Em nota, a pasta afirmou que a gravação foi realizada durante um fim de semana e não possui qualquer relação ou menção ao ambiente escolar. Diante disso, a SEED declarou que “não tem nada a dizer”.

A coluna também procurou o Conselho Tutelar, mas não houve respostas até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.