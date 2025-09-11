11/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Suspeita de matar marido personal trainer tem condenação por latrocínio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
suspeita-de-matar-marido-personal-trainer-tem-condenacao-por-latrocinio

A mulher suspeita de esfaquear e causar a morte do marido personal trainer e fisiculturista Valter Aita, de 41 anos, teve alta hospitalar e foi presa, temporariamente, nessa quarta-feira (10/9). Ela deve ficar no complexo prisional por 30 dias.

Já na tarde dessa quarta, após alta hospitalar, ela passou por audiência de custódia no fórum de Chapecó (SC). Na conversa com promotor de Justiça, advogado e juíza, foram verificadas as condições de saúde dela e também se os direitos dela foram preservados durante o procedimento de prisão. Ela foi encaminhada ao presídio feminino de Chapecó.

Leia também

A mulher apontada como suspeita havia sido encontrada ferida no local e levada ao hospital. Durante a ocorrência, a polícia identificou que ela tem um mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul, onde foi condenada a 15 anos de prisão por latrocínio.

Leia a reportagem completa em NSC, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost