Suspeita de matar marido personal trainer tem condenação por latrocínio

A mulher suspeita de esfaquear e causar a morte do marido personal trainer e fisiculturista Valter Aita, de 41 anos, teve alta hospitalar e foi presa, temporariamente, nessa quarta-feira (10/9). Ela deve ficar no complexo prisional por 30 dias.

Já na tarde dessa quarta, após alta hospitalar, ela passou por audiência de custódia no fórum de Chapecó (SC). Na conversa com promotor de Justiça, advogado e juíza, foram verificadas as condições de saúde dela e também se os direitos dela foram preservados durante o procedimento de prisão. Ela foi encaminhada ao presídio feminino de Chapecó.

A mulher apontada como suspeita havia sido encontrada ferida no local e levada ao hospital. Durante a ocorrência, a polícia identificou que ela tem um mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul, onde foi condenada a 15 anos de prisão por latrocínio.

