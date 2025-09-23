23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Suspeito de matar esposa com 100 facadas na frente dos filhos é preso

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
suspeito-de-matar-esposa-com-100-facadas-na-frente-dos-filhos-e-preso

Foi preso na manhã desta terça-feira (23/9), após se apresentar à polícia, Lucas Farias dos Santos (foto em destaque), 28 anos, suspeito de assassinar a esposa, Micilene Gomes de Souza, de 26 anos, com cerca de 100 facadas.

O crime brutal ocorreu no bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa (PB), na tarde da última sexta-feira (19/9).

Leia também

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), o casal estava separado há cerca de um mês. O crime foi cometido na frente dos filhos do casal, de três e cinco anos, no apartamento em que a vítima morava.

Ele teria ido ao local para buscar as crianças, quando uma discussão teria se iniciado e, em seguida, ele teria atacado a mulher continuamente, até que ela parasse de respirar.

À polícia, a mãe do suspeito contou que o filho havia ligado para ela, pedindo para que o encontrasse na cena do crime.

Em sua versão, ao chegar à residência, ela pegou os netos e os levou para a casa de parentes, momento em que o filho teria aproveitado para fugir, ainda que a mãe tenha pedido para que ele se entregasse.

Nesta terça-feira (23), o delegado Felipe Paiva, à frente das investigações, afirmou que a mãe do suspeito pode ser investigada por ter facilitado a fuga do suspeito.

3 imagensFeminicídio na Zona Sul: PC afirma que mulher foi morta com mais de 100 facadas em João PessoaFechar modal.1 de 3

Mulher é morta com 100 facadas pelo ex na frente dos filhos

Reprodução / Redes sociais2 de 3

Divulgação/PCPB3 de 3

Feminicídio na Zona Sul: PC afirma que mulher foi morta com mais de 100 facadas em João Pessoa

Reprodução/Redes sociais

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost