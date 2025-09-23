Suspeito de matar esposa com 100 facadas na frente dos filhos é preso

Foi preso na manhã desta terça-feira (23/9), após se apresentar à polícia, Lucas Farias dos Santos (foto em destaque), 28 anos, suspeito de assassinar a esposa, Micilene Gomes de Souza, de 26 anos, com cerca de 100 facadas.

O crime brutal ocorreu no bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa (PB), na tarde da última sexta-feira (19/9).

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), o casal estava separado há cerca de um mês. O crime foi cometido na frente dos filhos do casal, de três e cinco anos, no apartamento em que a vítima morava.

Ele teria ido ao local para buscar as crianças, quando uma discussão teria se iniciado e, em seguida, ele teria atacado a mulher continuamente, até que ela parasse de respirar.

À polícia, a mãe do suspeito contou que o filho havia ligado para ela, pedindo para que o encontrasse na cena do crime.

Em sua versão, ao chegar à residência, ela pegou os netos e os levou para a casa de parentes, momento em que o filho teria aproveitado para fugir, ainda que a mãe tenha pedido para que ele se entregasse.

Nesta terça-feira (23), o delegado Felipe Paiva, à frente das investigações, afirmou que a mãe do suspeito pode ser investigada por ter facilitado a fuga do suspeito.

