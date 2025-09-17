Susto: homem dá de cara com tubarão ao pular no mar. Vídeo

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que um homem dá de cara com um tubarão ao pular em alto-mar. A gravação foi feita por Stella Privett e divulgada esta semana em sua conta no TikTok.

O vídeo mostra um momento familiar de pescaria em uma lancha, com uma mulher exibindo o peixe que havia pescado. Tudo parecia tranquilo, até que um homem resolveu dar um mergulho. Veja:

Veja o vídeo:

É possível ver o exato momento em que ele é surpreendido por um tubarão ao saltar na água. Rapidamente, ele nada na direção contrária do animal e segue em direção à embarcação, bastante assustado.

Ao perceber o homem ali, o animal também parece se assustar e nada rapidamente para o outro lado. A mulher que grava o vídeo chega a comentar: “Ele a salvou”, surpresa com a cena.

Apesar do susto, o homem saiu ileso. Não se sabe ao certo onde o vídeo foi gravado.