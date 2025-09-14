Suzi Sassaki anuncia fim de namoro com ex-marido de Jojo: ‘Fui avisada’

A atriz Suzi Sassaki anunciou nessa sexta-feira (12) que terminou o relacionamento com o influenciador Lucas Souza. Os dois estavam juntos há um mês.

Em um texto, compartilhado nas redes sociais, a artista afirmou que a decisão não foi fácil, mas foi tomada de comum acordo com o ex-militar. Confira o relato a seguir.

“Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos como um casal. Seguimos cada um seu caminho, essa decisão não foi fácil para mim (não está sendo), mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um”, explicou Suzi.

“Obrigada pela compreensão de todos (e antes de me atacarem dizendo que fui avisada, eu gostaria de dizer que precisava tentar e ver com meus próprios olhos). Gratidão”, finalizou a atriz.

Quem é Suzi Sassaki?

Suzi Sassaki é atriz, modelo e influenciadora digital, natural de Iturama (MG). Ganhou destaque na mídia por participações na televisão, como assistente de palco no programa “Você na TV!” com João Kleber (RedeTV), aparições no “Pânico na Band” e também por integrar o elenco da novela “Cúmplices de um Resgate” no SBT.

Em 2022, participou do Paiol de A Fazenda 14, onde disputava uma vaga no reality principal e gerou repercussão por sua interação com o ex-jogador André Santos.

Quem é Lucas Souza?

Lucas Souza é um influenciador digital e ex-militar que foi casado com a cantora Jojo Todynho entre 2021 e 2022. Eles se conheceram durante uma viagem à Cancún, no México, ficaram noivos pouco depois, casaram-se em janeiro de 2022, mas o relacionamento durou cerca de oito meses.