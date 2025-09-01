Sword of the Sea lidera ranking e é eleito o melhor jogo de agosto; veja o top 10

Metacritic divulga TOP 10 com destaque também para Shinobi, Heretic + Hexen e Metal Gear Solid Delta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Metacritic divulgou o ranking dos jogos mais bem avaliados de agosto de 2025, e o título Sword of the Sea ficou no topo da lista com nota média 89. Desenvolvido pela Giant Squid, o game é assinado por Matt Nava e Austin Wintory, criadores de sucessos como Journey, Abzû e The Pathless.

A aventura apresenta um Espectro que desliza em uma Flutulâmina — mistura de espada, prancha e snowboard — para restaurar a vida em um mundo desolado. O título está disponível para PlayStation 5 (R$ 169,90) e PC (Steam por R$ 88,99 / Epic Games por R$ 80,99).

Sword of the Sea criado pelos mesmos artistas de Journey foi o game com melhor avaliação em agosto — Foto: Reprodução/Steam

Entre os outros destaques do mês, estão o remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, os clássicos remasterizados Heretic + Hexen, e o retorno da franquia Shinobi com Art of Vengeance.

TOP 10 melhores jogos de agosto (Metacritic)

  1. Tiny Bookshop [80]

  2. Is This Seat Taken? [82]

  3. OFF [83]

  4. Gradius Origins [83]

  5. The Rogue Prince of Persia [84]

  6. Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced [84]

  7. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater [86]

  8. Heretic + Hexen [88]

  9. Shinobi: Art of Vengeance [88]

  10. Sword of the Sea [89]

A lista reúne desde jogos independentes criativos, como Tiny Bookshop e Is This Seat Taken?, até grandes franquias consagradas, provando que agosto foi um mês diverso para os gamers.

📍 Fonte: Metacritic, GG Deals, Steam
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.