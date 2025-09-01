Sword of the Sea lidera ranking e é eleito o melhor jogo de agosto; veja o top 10

O Metacritic divulgou o ranking dos jogos mais bem avaliados de agosto de 2025, e o título Sword of the Sea ficou no topo da lista com nota média 89. Desenvolvido pela Giant Squid, o game é assinado por Matt Nava e Austin Wintory, criadores de sucessos como Journey, Abzû e The Pathless.
A aventura apresenta um Espectro que desliza em uma Flutulâmina — mistura de espada, prancha e snowboard — para restaurar a vida em um mundo desolado. O título está disponível para PlayStation 5 (R$ 169,90) e PC (Steam por R$ 88,99 / Epic Games por R$ 80,99).
Entre os outros destaques do mês, estão o remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, os clássicos remasterizados Heretic + Hexen, e o retorno da franquia Shinobi com Art of Vengeance.
TOP 10 melhores jogos de agosto (Metacritic)
Tiny Bookshop [80]
Is This Seat Taken? [82]
OFF [83]
Gradius Origins [83]
The Rogue Prince of Persia [84]
Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced [84]
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater [86]
Heretic + Hexen [88]
Shinobi: Art of Vengeance [88]
Sword of the Sea [89]
A lista reúne desde jogos independentes criativos, como Tiny Bookshop e Is This Seat Taken?, até grandes franquias consagradas, provando que agosto foi um mês diverso para os gamers.
📍 Fonte: Metacritic, GG Deals, Steam
✍️ Redigido por ContilNet