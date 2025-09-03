Tá pago: academia flutuante vira atração já é sucesso na Amazônia

Uma academia montada sobre o rio, no interior de Cametá, no Pará, está chamando atenção nas redes sociais. A influenciadora @enfa.rosaneleao compartilhou um vídeo mostrando o trajeto de barco até o espaço, e as imagens rapidamente viralizaram.

O local funciona em uma palafita, onde barcos ficam atracados enquanto os frequentadores treinam. No vídeo, é possível ver os “marombas” pegando pesado nos aparelhos de musculação em pleno cenário amazônico.

Diferente das academias convencionais, a climatização por ali é totalmente natural: a brisa constante do rio garante um ambiente fresco e agradável para os treinos.

Mais do que curiosidade, a iniciativa representa um ponto importante para a comunidade, que agora conta com um espaço próprio para cuidar da saúde e buscar qualidade de vida, unindo bem-estar com a identidade amazônica.

📌 Fonte: Instagram @enfa.rosaneleao / Voz do Amapá

✍️ Redigido por ContilNet