Tacacá em pó, criado no Acre, ganha repercussão nacional após vídeo viral

O Tacacá em pó, desenvolvido no Acre, vem ganhando destaque nacional após um vídeo do influenciador paraense Caio Ariel, conhecido como Tradutor Paraense, viralizar nas redes sociais. A inovação é resultado do trabalho do pesquisador e empreendedor acreano Daniel Filho, da empresa Alimentos Instantâneos da Amazônia (AIA), que buscou levar o sabor típico da culinária amazônica para qualquer lugar.

O produto chamou atenção no Pará depois que Caio Ariel decidiu experimentar a versão instantânea do prato. Durante a gravação, o influenciador demonstrou surpresa positiva com o resultado. “Ei, rapaz… é bacana, olha o cheiro! Experimentar esse camarão… meio duro, salgadão. Deixa eu ver se jambou aqui… Égua! Só pra falar, tacacá não se come de colher, viu? Claro que não é igual a um tacacá novinho, fresquinho, tucupi feito na hora. Mas pra quem tá na pedra, né, mano? Eu gostei, mano, aprovado”, declarou.

Segundo Daniel Filho, a pesquisa para desenvolver o Tacacá em Pó começou em 2013, durante seu doutorado na Universidade Federal do Acre (Ufac). O processo resultou em um produto que, de acordo com ele, alcança até 90% de similaridade com o prato tradicional, preservando o sabor e oferecendo praticidade para consumidores que estão longe da região amazônica.