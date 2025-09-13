Talento de Hermeto Pascoal honrou o Brasil, diz Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura lamentou, neste sábado (13/9), a morte do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, aos 89 anos. Em nota, o órgão afirma que ele “honrou o Brasil com seu talento e carisma”.

“A habilidade musical surgiu cedo, aos 10 anos. Com 14, Hermeto já tocava em rádios ao lado do irmão, José Neto. Passou pelo Rio de Janeiro e no início dos anos 1960, mudou-se para São Paulo, onde conheceu Heraldo do Monte, guitarrista com quem dividiu os palcos no grupo Quarteto Novo, criado para acompanhar Geraldo Vandré. Mas foi ao lado do percussionista Airto Moreira e sua mulher, Flora Purim, que seguiu para os Estados Unidos”, diz a nota.

O texto cita, ainda, que qualquer objeto virava instrumento nas mãos do músico. “Panelas, brinquedos, regadores, entre outros objetos, viraram instrumentos musicais nas mãos de Hermeto, que era autodidata e só começou a escrever partituras aos 41 anos”, menciona.

Hermeto Pascoal, instrumentista alagoano que morreu neste sábado (13/9)

Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936

Hermeto Pascoal era multi-instrumentista, sabendo tocar acordeon, flauta, pandeiro e outros instrumentos

Hermeto Pascoal & Grupo

Hermeto Pascoal

O Ministério da Cultura lembra que, em 2023, Hermeto recebeu o título de doutor honoris causa da Juilliard, umas das mais prestigiadas escolas de música, dança e teatro do mundo. Localizada em Nova York, a instituição incluiu músicas do artista brasileiro em seu currículo de ensino.

Morte de Hermeto Pascoal

A causa da morte de Hermeto Pascoal não foi divulgada. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, e deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos. O falecimento foi comunicado por meio de uma publicação no perfil dele, no Instagram.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música”, diz o texto.

O instrumentista nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, e fez parte do grupo musical “Sambrasa trio”. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, Hermeto é um dos ícones da música brasileira.

No ano passado, ele lançou, aos 88 anos, um disco com músicas inéditas chamado “Pra você, Ilza”, dedicado à esposa dele, Ilza da Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve os seis filhos. O disco foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como um dos melhores álbuns brasileiros de 2024.

