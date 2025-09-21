Tarado do banheiro: homem filma mulheres em bar da Asa Norte e é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou um homem por gravar mulheres no banheiro de um bar sem autorização. O investigado foi preso nesse sábado, em um bar da 403 da Asa Norte. Ele foi flagrado filmando mulheres dentro do banheiro feminino.
Diante da situação, a Polícia Militar (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência. Em seguida, o “tarado do banheiro” foi levado para a delegacia.
Segundo a investigação, ele usava o celular para fazer gravações clandestinas. O aparelho foi apreendido, e a perícia confirmou que ele já havia realizado diversas filmagens ilegais semelhantes.
Durante o inquérito, a polícia ouviu a vítima, testemunhas, um policial militar do 3º BPM (Asa Norte) e o namorado da jovem. Ao ser interrogado, o homem preferiu permanecer em silêncio, usando o direito constitucional de não se autoincriminar.
O histórico criminal do investigado impressiona:
- Ele já respondeu a sete processos por importunação sexual;
- Quatro por gravações sem autorização;
- Além de uma tentativa de estupro;
- Cinco registros de contravenções penais (como perturbação do sossego e tranquilidade)
- E um caso de ato obsceno.
Com base nas provas reunidas — laudos periciais, depoimentos e o conteúdo do celular, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do investigado, que agora responderá por seis crimes de registro não autorizado da intimidade sexual.
De acordo com o delegado de plantão da 5ª DP, Sérgio Bautzer, o suspeito permanecerá preso. “Não foi arbitrada fiança em razão da reincidência e do número de vítimas do último flagrante” , disse.
O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que decidirá sobre a denúncia à Justiça.