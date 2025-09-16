Tarcísio aguarda decisão do STF para visitar Bolsonaro nesta terça

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para definir se viaja a Brasília nesta terça-feira (16/9) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tarcísio chegou a cancelar a ida à capital federal nessa segunda-feira (15/9) e, oficialmente, não cogita viajar sem a autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A ideia é de que a visita ocorra nesta terça, e não em 29 de setembro, como decidiu o ministro.

A defesa do ex-presidente tenta incluir o governador paulista na agenda de visitas desta terça. Bolsonaro receberia o senador Carlos Portinho (PL-RJ), mas o encontro foi desmarcado em razão de compromisso internacional do parlamentar.

O cenário é claro: Tarcísio só virá a Brasília nesta terça caso Moraes autorize a visita a Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista. O ministro ainda não deliberou sobre o pedido da defesa do ex-chefe do Palácio do Planalto.

Além da visita, Tarcísio pretende aproveitar a viagem à capital federal para retomar a articulação em defesa da anistia a Bolsonaro e a outros condenados pelos atos do 8 de Janeiro, conforme mostrou o Metrópoles, na coluna de Igor Gadelha.

