Tarcísio confirma disputa pelo governo paulista e descarta corrida presidencial

Tarcísio reafirma prioridade ao governo estadual e comenta medidas de pacificação política

Após se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), confirmou nesta segunda-feira (29) que será candidato à reeleição ao governo estadual. Em coletiva, o político também descartou rumores sobre uma possível candidatura à presidência da República. “Sou candidato, não [à presidência], à reeleição em São Paulo”, afirmou.

Tarcísio reafirma prioridade ao governo estadual e comenta medidas de pacificação política/Foto: Reprodução

A visita ao ex-presidente ocorreu na companhia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC). Durante o encontro, Tarcísio aproveitou para reforçar sua posição sobre a anistia a condenados pela tentativa de abolição do Estado democrático de direito, incluindo Bolsonaro. Segundo ele, uma simples redução de pena não seria suficiente.

“Já coloquei minha posição. Acredito na anistia como forma de pacificação, como paz dialogada, remédio que foi usado em outros momentos. Teria vários argumentos jurídicos para apresentar. É um caminho para a pacificação, muitas pessoas presas não sabiam o que estavam fazendo, já entenderam que o ocorrido foi deplorável. Não se trata de privilegiar reincidência, mas de buscar um caminho para a paz. A sociedade merece”, disse o governador.

Desde o início de setembro, Tarcísio tem realizado articulações nos bastidores do Congresso para ampliar o debate sobre a anistia, buscando apoio político para a proposta.

