Tarcísio consolida candidatura e Valdemar alerta: “Plano é Bolsonaro”

Em meio à crescente do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a presidência da República, em 2026, como herdeiro do espólio eleitoral de Jair Bolsonaro (PL), o presidente do partido do ex-presidente, Valdemar Costa Neto, se manifestou nas redes sociais. Neste sábado (6/9), Valdemar publicou: “Não temos plano B. O nosso plano é Bolsonaro candidato”, disse.

Nas últimas semanas, Tarcísio de Freitas conversou com líderes partidários, deputados e foi duas vezes a Brasília para mobilizar um projeto de lei para anistiar os envolvidos na trama golpista. Além de se colocar como protagonista na articulação, Tarcísio declarou que, caso seja presidente, concederá indulto a Bolsonaro.

O fôlego no nome de Tarcísio, no entanto, desagradou ala da família de Bolsonaro e Valdemar usou as redes para dizer que o ex-presidente é o único nome do PL. Bolsonaro, porém, está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e passa por julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), por trama golpista que pode acrescentar mais tempo de inelegibilidade em caso de condenação por previsões da Lei da Ficha Limpa.

Nos bastidores, o próprio Jair Bolsonaro tem autorizado Tarcísio a tratar de temas nacionais com olho em 2026.

Republicanos na base de Lula

Em meio às tratativas pela anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os partidos União Brasil e Progressistas, que têm os ministérios do Esporte e do Turismo, deram um mês para os seus ministros deixarem o governo Lula.

O Republicanos, no entanto, partido de Tarcísio, não deverá desembarcar da base do governo federal. A cúpula da legenda vê o ministério como um acordo pessoal entre Silvio Costa Filho e Lula.