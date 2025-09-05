Tarcísio e a exigente banca examinadora da família Bolsonaro

Como advogado de defesa de Bolsonaro, sai de cena o presidente Donald Trump, ocupado em tarifar o mundo e em usar forças militares para policiar cidades administradas por prefeitos do Partido Democrata.

(Imagine só se Lula tentasse fazer algo parecido. O mundo desabaria sobre a cabeça dele. O Congresso abriria um processo de impeachment para derrubá-lo.)

No lugar de Trump como advogado de Bolsonaro, entra em cena Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que dorme e acorda todos os dias pensando em ser o candidato do Centrão à vaga de Lula no próximo ano.

Trump ordenou a suspensão imediata do julgamento de Bolsonaro e dos demais golpistas, mas não foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal. Tarcísio, por meio de uma anistia, quer cancelar o possível resultado do julgamento.

O que movia Trump era o desejo de ter Bolsonaro outra vez candidato a presidente. O que move Tarcísio é o desejo de agradar a Bolsonaro para herdar os votos da extrema direita. Sem eles, Tarcísio não terá chances de se eleger.

Caiu finalmente a máscara de bom moço de Tarcísio, e a dita direita civilizada e seus porta-vozes na mídia estão inconsoláveis. Primeiro ele disse que, se eleito, perdoará a pena de Bolsonaro. Segundo, que já não confia na Justiça.

Tarcísio confiou na Justiça para se eleger em 2022. Mas não confia para julgar Bolsonaro. Caso se eleja presidente, dirá que readquiriu confiança na Justiça. No máximo, pedirá para que esqueçam o que ele disse.

Justiça confiável para o ex-capitão Tarcísio é a que satisfaz suas vontades. O também ex-capitão Bolsonaro sempre pensou assim, e por isso entrou em choque com a Justiça e tudo fez para desacreditá-la durante quatro anos.

Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe que, se consumada, acabaria com a democracia no Brasil. Tarcísio lidera uma tentativa de golpe que, se tiver êxito, no mínimo enfraquecerá a democracia entre nós.

(Anistia a golpistas só serve para que futuros golpistas tentem aplicar novos golpes.)

A banca examinadora da família Bolsonaro, formada pelo patriarca, os filhos e Michelle, examina com toda atenção os passos dados por Tarcísio e testa seu grau de fidelidade. Tarcísio sua a camisa para passar no exame.

Não basta defender a anistia como ele voltará a fazer no 7 de setembro na Avenida Paulista à sombra do pastor Silas Malafaia, que já o criticou tantas vezes. Terá que fustigar a Justiça sem medo de retaliações.

A cara de um (Bolsonaro) espelha o focinho do outro (Tarcísio). Na hora de votar, lembre-se disso.

