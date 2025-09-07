07/09/2025
Tarcísio e Nunes participam do desfile de 7 de Setembro em São Paulo

Escrito por Metrópoles
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram na manhã deste domingo (7/9) do desfile cívico militar de 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade.

Na arquibancada, ao lado de outras autoridades, eles assistiram ao desfile, que contou com a participação de 151 viaturas, 150 motocicletas e um grupamento hipomóvel com 100 cavalos.

O desfile, que homenageou os 203 anos da Independência do Brasil, teve a participação de pelo menos 5.800 pessoas, entre 2.800 membros das Forças Armadas e 2.500 estudantes da rede pública e integrantes de associações civis.

Leia também

Os portões do Sambódromo foram abertos às 8h e o desfile teve início às 9h. A capacidade das arquibancadas foi de 30 mil pessoas, e os acessos foram encerrados após o limite ser atingido.

Além do governador, do prefeito e dos comandantes das Forças Armadas, estavam presentes o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado (PL), o senador Marcos Pontes (PL), o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira, e o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP).

Mais tarde, Tarcísio e Nunes devem participar do ato favorável a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, para pedir anistia aos envolvidos nos ato de 8 de janeiro de 2023.

