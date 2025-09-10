Tarcísio lamenta morte de ativista de direita aliado de Trump nos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou, em postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (10/9), a morte de Charlie Kirk, influencer, ativista de direita e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah. O chefe do Executivo paulista classificou o assassinato como “atentado covarde” e “fruto da intolerância contra valores.”

“Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Charlie Kirk, vítima de um atentado covarde, fruto da intolerância contra valores como o amor a Deus, à família e à liberdade. Um pai amoroso, que deixa esposa e dois filhos, e cujo trabalho impactou tantas vidas. Que Deus conforte sua família neste momento de dor, assim como todos aqueles que encontraram inspiração em sua trajetória”, escreveu Tarcísio.

Confira a postagem do governador no X (antigo Twitter:

O atentado