Tarcísio lamenta morte de ativista de direita aliado de Trump nos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou, em postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (10/9), a morte de Charlie Kirk, influencer, ativista de direita e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah. O chefe do Executivo paulista classificou o assassinato como “atentado covarde” e “fruto da intolerância contra valores.”

“Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Charlie Kirk, vítima de um atentado covarde, fruto da intolerância contra valores como o amor a Deus, à família e à liberdade. Um pai amoroso, que deixa esposa e dois filhos, e cujo trabalho impactou tantas vidas. Que Deus conforte sua família neste momento de dor, assim como todos aqueles que encontraram inspiração em sua trajetória”, escreveu Tarcísio.

Confira a postagem do governador no X (antigo Twitter:

Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Charlie Kirk, vítima de um atentado covarde, fruto da intolerância contra valores como o amor a Deus, à família e à liberdade. Um pai amoroso, que deixa esposa e dois filhos, e cujo trabalho impactou tantas vidas. Que Deus… pic.twitter.com/UcZxO6DIEJ

— Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 10, 2025

O atentado

  • Kirk participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em campi universitários pelo país neste outono. Testemunhas relataram que um indivíduo atirou de um prédio a cerca de 180 metros de distância.
  • As circunstâncias do ataque continuam sob investigação. O FBI não divulgou a identidade do suspeito preso nem informações sobre sua motivação.
  • “O responsável pelo horrível tiroteio de hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora sob custódia. Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI”, escreveu Patel em publicação no X (antigo Twitter).
  • A agência anunciou ainda a criação de uma linha direta digital para coletar informações sobre o assassinato de Charlie Kirk.
  • Trata-se de um canal online onde o público pode enviar denúncias e repassar detalhes relevantes às autoridades.
