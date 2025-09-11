Tarcísio sobre condenação de Bolsonaro: “Sentença injusta”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou, na noite desta quinta-feira (11/9), sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, além de direcionar palavras de apoio ao ex-presidente, o chefe do Executivo paulista avaliou a condenação como sem provas em um julgamento já “conhecido”.

Na publicação, o governador disse que não se pode “desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas”. Além disso, afirmou que os demais réus condenados estão sendo vítimas de uma sentença que definiu como “injusta e com penas desproporcionais”.

Leia também

Por fim, Tarcísio de Freitas dedicou palavras de apoio a Bolsonaro, dizendo que a justiça irá prevalecer e afirmando que continuará ao lado do condenado.

Veja post:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf)

Bolsonaro condenado

O julgamento no STF condenou Bolsonaro e sete aliados por crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O placar da Primeira Turma fechou em 4 x 1, com votos favoráveis de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, e divergência do ministro Luiz Fux.

Bolsonaro e aliados foram considerados culpados por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena fixada para o ex-presidente foi de 27 anos e 3 meses de prisão.

Segundo os ministros, o ex-mandatário e seu grupo implementaram um plano sistemático para minar a alternância de poder e atacar instituições democráticas após a derrota eleitoral de 2022.