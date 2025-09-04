Tarifaço: exportações brasileiras para os EUA caem 18,5% em agosto

As exportações brasileiras para os Estados Unidos (EUA) caíram 18,5% em agosto, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quinta-feira (4/9).

A queda no número de produtos vendidos aos norte-americanos ocorre na esteira do “tarifaço” de 50% imposto pelo governo do presidente Donald Trump. A medida entrou em vigor em 6 de agosto, e afetou uma série de produtores nacionais.

De acordo com o MDIC, apesar da queda expressiva, as exportações aos EUA somaram US$ 2,76 bilhões. Em contrapartida, as importações de produtos e bens norte-americanos aumentaram 4,6%, e chegaram a US$ 3,99 bilhões.

Com o resultado de agosto, a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos resultou em déficit de US$ 1,23 bilhão, e a corrente de comércio registrou queda de 6,3%, alcançando US$ 6,76 bilhões.

No acumulado do ano, as exportações para os EUA cresceram 1,6%, e atingiram US$ 26,58 bilhões. As importações cresceram 11,4% e totalizaram US$ 29,97 bilhões. Sempre em relação ao mesmo período do ano anterior.

A balança comercial apresentou déficit de US$ 3,39 bilhões e a corrente de comércio subiu 6,6% (US$ 56,55 bilhões).

Balança comercial brasileira

A balança comercial brasileira registrou superávit (quando exportações superam importações) de US$ 6,13 bilhões em agosto.

A balança comercial contabiliza os valores das importações e das exportações de mercadorias. Um saldo positivo (superávit) significa que o país exporta mais do que importa, enquanto um saldo negativo (déficit) indica o contrário.

O MDIC informou que na comparação com agosto de 2024:

As exportações subiram 3,9% e somaram US$ 29,86 bilhões em agosto.

e somaram US$ 29,86 bilhões em agosto. As importações caíram 2% e totalizaram US$ 23,73 bilhões em agosto.

Em 2025 (de janeiro a agosto), a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 48,8 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 227,58 bilhões (alta de 0,5%) e as importações somaram US$ 184,77 bilhões (crescimento de 6,9%).

A corrente de comércio, soma das importações e exportações, alcançou US$ 53,59 bilhões em agosto, crescimento de 1,2% com relação a 2024. No acumulado do ano, o número chegou a US$ 412,35 bilhões.