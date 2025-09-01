Tarso Marques estava com Lamborghini que acumula mais de R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA

A Lamborghini apreendida com o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, em São Paulo, soma R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA, além de aproximadamente R$ 3 mil em multas municipais, segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O ex-piloto, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (31), na Zona Oeste da capital, suspeito de receptação, após ser flagrado dirigindo o carro de luxo sem placas e com registro de apropriação indébita.

Abordagem e prisão

De acordo com a Polícia Militar, agentes patrulhavam a região quando perceberam o veículo sem placas. Tarso, que estava acompanhado por duas mulheres, disse que o automóvel era “de exposição” e pertencia a um cliente.

Ao consultar os sistemas, os policiais descobriram que o carro estava envolvido em um boletim de ocorrência de 2023 por apropriação indébita e apresentava bloqueios administrativos e criminais, o que impedia sua circulação legal.

O veículo foi apreendido e Tarso levado ao 14º Distrito Policial. Após audiência de custódia, foi definida fiança de R$ 22 mil, paga pelo ex-piloto, que vai responder em liberdade provisória. As mulheres foram liberadas após verificação documental.

Defesa

Em vídeo publicado no Instagram, Tarso afirmou que o carro pertencia a um cliente e minimizou a situação.

“Saí com o carro, estava sem placa. Levei ao pátio e os policiais fizeram o trabalho deles. Parece que havia pendências de IPVA do proprietário. Fui autuado”, disse.

Quem é Tarso Marques

Tarso Aníbal Santanna Marques atuou pela equipe Minardi na Fórmula 1, participando das temporadas de 1996, 1997 e 2001. Disputou 24 corridas e chegou a competir nos GPs do Brasil e do Canadá em 2001. Ele é filho do também ex-piloto Paulo de Tarso.

📍 Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP, Polícia Militar e ge

